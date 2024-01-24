Подмосковье 24 января 2024, 09:20 Более 780 навалов мусора убрали в Подмосковье за неделю ГУСТ

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Чистоту контейнерных площадок в Подмосковье отслеживают в том числе с помощью современных технологий и камер системы «Безопасный регион». Инспекторы ГУСТ контролируют процесс уборки мусора и соблюдение графика вывоза ТКО.

На прошлой неделе в Подмосковье ликвидировали 786 навалов мусора на контейнерных площадках. Уборку провели на 77 объектах в Красногорске, 54 локации привели в порядок в Наро-Фоминске, 47 — в Химках, 46 — в Истре и 41 — в Мытищах. Работа продолжается.

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В ГУСТ Подмосковья напомнили, что нельзя оставлять машины в узких проездах и возле контейнерных площадок. Это затрудняет проезд спецтехники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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