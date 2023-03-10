Подмосковье 10 марта 2023, 11:42 Более 770 километров газопроводов построят в Подмосковье по президентскому проекту в этом году

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В Подмосковье продолжается реализация президентского проекта «Социальная газификация». На данный момент работы ведутся в 34 населенных пунктах.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин сообщил, что в 2023 году в регионе построят 778 километров газопроводов. Это позволит подключить к газу дома более 30 тысяч жителей Подмосковья.

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Сейчас оператор «Мособлгаз» проводит работы в поселке Подорки, деревнях Степаньково, Лопотово, Холмы и других населенных пунктах.

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Подать заявку на догазификацию можно на РПГУ или на сайте «Мособлгаза». Жители Московской области также могут следить за ходом строительства на интерактивной карте.

Проект «Социальная газификация» позволил реализовать то, что не удавалось сделать десятилетиями. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что проект реализуется ударными темпами.

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