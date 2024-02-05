Подмосковье 05 февраля 2024, 12:14 Более 760 сирот обеспечат жильем в Подмосковье в 2024 году Окружное управление социального развития № 15 Минсоцразвития Московской области

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Свыше 760 сирот обеспечат жильем в Подмосковье в 2024 году, восемь из которых — в Ленинском округе. В Министерстве социального развития региона напомнили, что с 2023 года в Московской области выдают сертификаты на самостоятельное приобретение жилья.

«В бюджете на эти цели мы предусмотрели свыше трех миллиардов рублей. Преимущественно дети-сироты выбирают получение жилищного сертификата, ведь благодаря ему они могут найти подходящую для себя квартиру в любом городском округе региона», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

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Сертификат позволяет подобрать квартиру по своим критериям, а после оформить жилье в собственность.

В Ленинском округе ведется большая работа по обеспечению сирот жильем. Так, в 2021 году квартиры получили десять юных жителей, в 2022 — 12, а в 2023 — девять. Дополнительно в подарок от администрации округа молодые люди получили телевизоры.

С 1 января жилищный сертификат смогут получить дети-сироты старше 23 лет. В Московской области решили дополнительно защитить права ребят и продлили выдачу сертификата в регионе с 18 лет, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

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