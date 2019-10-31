Более 750 тысяч жителей Подмосковья смогут бесплатно ездить в метро после запуска МЦД

Еще более 750 тысяч жителей Подмосковья смогут бесплатно ездить в московском метро и на пригородных электричках. Министр соцразвития МО Ирина Фаевская и первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова рассказали журналистам о дополнительных мерах соцподдержки в связи с запуском в ноябре первых Московских центральных диаметров.

Воспользоваться правом бесплатного проезда можно будет по соцкарте, которую необходимо перекодировать в МФЦ или управлении соцзащиты.

Источник фото: телеканал «360»

«Бесплатный проезд в Московском метрополитене, МЦК и монорельсе будет предоставлен жителям Подмосковья, имеющим аналогичные льготы на пригородном ж/д транспорте, но не имеющим права на бесплатный проезд в транспорте Москвы. Это пенсионеры до 60 лет, родители детей-инвалидов, один из родителей многодетной семьи и предпенсионеры. Всего более 500 тысяч жителей. Дополнительно 250 тысяч детей от пяти до семи лет получат право бесплатного проезда на пригородном ж/д транспорте», — сообщила Ирина Фаевская.

Как рассказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, при запуске МЦД жители Подмосковья сэкономят на проезде до 60 тысяч рублей в год.

Источник фото: телеканал «360»

Мечта, ставшая реальностью. Из Одинцова до метро — с комфортом Подробнее

«МЦД — это, по сути, новое наземное метро, которое свяжет Подмосковье со столицей. Запуск МЦД-1 и МЦД-2 позволит создать пассажирскую инфраструктуру в шаговой доступности для 180 тысяч жителей шести муниципалитетов, а полная реализация проекта улучшит транспортную доступность для трети населения МО. Вводится единый тариф — 45 рублей от конечных станций МЦД с бесплатной пересадкой на метро и МЦК. Жители, которые регулярно осуществляют поездки в Москву, смогут сэкономить до 60 тысяч рублей в год», — отметила Анна Кротова.

Воздух в поездах «Иволга» на МЦД будут обеззараживать с помощью ультрафиолета Подробнее

Планируемая дата запуска первых центральных диаметров — 21 ноября. Первые два диаметра — МЦД-1 — от Одинцова до Лобни и МЦД-2 — от Нахабино до Подольска. С началом их работы общественный транспорт станет доступнее почти для нескольких миллионов жителей Москвы и Московской области.