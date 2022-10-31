Более 750 тысяч заявлений в кружки и секции подали в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 20:04 Более 750 тысяч заявлений в кружки и секции подали в Подмосковье с начала года

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В Подмосковье продолжают активно развиваться кружки и секции. За последнее время от родителей региона поступило на это больше 750 тысяч заявлений.

«Более 750 тысяч заявлений на запись в кружки и секции от родителей Подмосковья поступило в режиме онлайн с начала года. Из них более 400 тысяч подано с начала учебного года», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Сейчас записаться на такое обучение стало гораздо удобней. Теперь можно записаться онлайн сразу на несколько занятий.

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Раньше для того, чтобы записаться в разные кружки, нужно было изначально подать заявление в каждый из них. Сейчас же достаточно просто одного заявления. Родители при этом ведут себя очень активно. Они сами выбирают дополнительные занятия для ребят. Самой большой популярностью пользуются спортивные и инженерные.

В Министерстве образования Подмосковья добавили, что выбирать кружок можно прямо на официальном сайте, а записываться нужно через портал госуслуг.