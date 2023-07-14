Подмосковье 14 июля 2023, 12:47 Более 750 тысяч детей прошли профилактические медицинские осмотры в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Бесплатные профилактические осмотры в поликлиниках Подмосковья прошли более 750 тысяч детей с начала года. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Для того чтобы пройти профилактический медицинский осмотр, родителям ребенка нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом или свидетельством о рождении и полисом ОМС. Там запишут на обследования и расскажут, что делать дальше.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что ключевой для Подмосковья детский госпиталь в Красногорске достроят раньше срока — уже весной 2024 года. Там откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям.