10 марта 2023, 10:24
Более 750 процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года
Жительницы Подмосковья смогли бесплатно провести более 750 процедур ЭКО с начала 2023 года. Поддержка семей при рождении детей проводится в рамках национального проекта «Демография».
«ЭКО выполняется в том случае, когда женщина не может забеременеть естественным путем. При этом процедура проводится бесплатно, в рамках полиса обязательного медицинского страхования», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.До конца года в Подмосковье проведут 5,5 тысячи ЭКО. 750 из них уже выполнены.
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Подробная инструкция для желающих оформить квоту на ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов, размещены на сайте Министерства здравоохранения Московской области.
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Подмосковье стало лучшим регионом России по приросту населения. Об этом доложили губернатору региона Андрею Воробьеву в начале февраля.
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