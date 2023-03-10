Подмосковье 10 марта 2023, 10:24 Более 750 процедур ЭКО провели в Подмосковье с начала года

Читать 360tv в

Жительницы Подмосковья смогли бесплатно провести более 750 процедур ЭКО с начала 2023 года. Поддержка семей при рождении детей проводится в рамках национального проекта «Демография».

«ЭКО выполняется в том случае, когда женщина не может забеременеть естественным путем. При этом процедура проводится бесплатно, в рамках полиса обязательного медицинского страхования», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

Реклама

Подробная инструкция для желающих оформить квоту на ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов, размещены на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Реклама

Подмосковье стало лучшим регионом России по приросту населения. Об этом доложили губернатору региона Андрею Воробьеву в начале февраля.