Подмосковье 22 мая 2023, 13:31 Более 750 медработников получили финансовую и социальную поддержку в Химках

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Финансовую и социальную поддержку от региона и муниципалитета получили 752 медицинских работника в Химках. Среди них есть как новые специалисты, так и давно работающие в округе.

«Среди региональных мер поддержки наших врачей — компенсация аренды жилья, ежемесячные доплаты, а также программа губернатора „Социальная ипотека“. Благодаря этим мерам за последний год мы привлекли в Химкинскую больницу более 120 новых высококвалифицированных врачей, в том числе „узких“ специалистов», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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По словам главного врача Химкинской областной больницы Владислава Мирзонова, только в апреле на работу в учреждения здравоохранения удалось привлечь 10 новых сотрудников. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион показывает положительную динамику в трудоустройстве врачей.

Участие в региональном проекте «Социальная ипотека» уже принял 91 медик из Химок. Правительство Московской области предоставило им субсидии на оплату первоначального взноса по ипотеке и компенсировало сумму основного долга. Участники выплачивают только проценты по кредиту.

С начала 2022 года правительство региона также выплачивает 20 тысяч рублей на компенсацию аренды жилья отдельным категориям специалистов. Эту компенсацию получили уже 380 медработников.

Кроме того, 177 участковых терапевтов и педиатров каждый месяц получают губернаторскую доплату в размере 32 тысяч рублей. Также более 30 молодых сотрудников получили прибавку к зарплате в размере трех тысяч рублей в первые три года после окончания обучения.

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