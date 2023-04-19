Подмосковье 19 апреля 2023, 18:24 Более 7,5 тысячи нарушений в содержании газонов выявили в Подмосковье с начала апреля Пресс-служба ГУСТ

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С 1 апреля в Подмосковье проходит Месяц чистоты и благоустройства. Для коммунальных служб сформированы перечни обязательных работ, в которые входит уборка и прогребание газонов, однако с начала месяца инспекторы ГУСТ выявили более 7,5 тысячи несоответствий.

«С 1 апреля в Московской области были зафиксированы 7576 нарушений в содержании газонов. В Сергиево-Посадском городском округе неубранный мусор был замечен инспекторами и умными автомобилями ГУСТ 1105 раз, в Истре уборку не провели на 430 газонах, и 338 недочетов по данной теме было выявлено в Дубне», — заявила руководитель главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

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На данный момент в Московской области устранили около 50% выявленных дефектов. Отмечается, что в Королеве коммунальщики активно следят за чистотой газонов и 80% недочетов уже отработаны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что свыше 240 общественных мест Подмосковья вынесли на всероссийское голосование по благоустройству в этом году. Теперь жителям предстоит выбрать 56 пространств, которые преобразятся в будущем.

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