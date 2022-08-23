Более 75 тысяч пенсионеров присоединились к «Активному долголетию» в Подмосковье с начала года

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что с начала года в «Активное долголетие» пришло свыше 75 тысяч жителей старшего поколения. Общее число участников проекта превысило 180 тысяч человек.

«Каждый месяц в проект приходят порядка 10 тысяч человек. «Активное долголетие» становится все более популярным, а возможностей для досуга жителей старшего возраста — все больше, — добавила Каклюгина.

Среди летних активностей подмосковные долголеты с наибольшим удовольствием посещают экскурсии. За это лето на экскурсиях в разных городах побывали более 20 тысяч человек. Другие популярные мероприятия проходят в стенах клуба — это спортивные занятия, такие как йога, пилатес, танцы. Тренировки проходят под руководством опытных специалистов, которые следят за соблюдением мер безопасности.

Проект «Активное долголетие» реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьева. Присоединиться к нему могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Ознакомиться с активностями, а также записаться на ближайшее занятие можно на портале dolgoletie.mosreg.ru.