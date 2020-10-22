22 октября 2020, 23:09
Более 75 тысяч человек сделали прививки от гриппа в ТЦ Подмосковья
Вакцинация от гриппа продолжается в торговых центрах Московской области — за месяц прививку сделали 76580 человек. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
«Мобильные комплексы по вакцинации от гриппа работали в 45 торговых центрах Подмосковья. За это время прививку поставили почти 80 тысячам посетителей и работников центров», — сообщил Андрей Разин.
Вакцинация от гриппа в торговых центрах региона будет продолжена. Так, мобильный пункт развернут 30 октября на территории торгового центра «Курс» в Ступине.
Чтобы поставить прививку в торговом центре, посетителям нужно иметь с собой паспорт или полис ОМС. Применяемые вакцины зарегистрированы в РФ в установленном порядке — это «Совигрипп, «Флю-М» и «Гриппол».
Всего в Московской области прививку от гриппа сделали уже около двух миллионов жителей, что составляет около 45% годового плана,