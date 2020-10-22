Более 75 тысяч человек сделали прививки от гриппа в ТЦ Подмосковья

«Мобильные комплексы по вакцинации от гриппа работали в 45 торговых центрах Подмосковья. За это время прививку поставили почти 80 тысячам посетителей и работников центров», — сообщил Андрей Разин.

Вакцинация от гриппа в торговых центрах региона будет продолжена. Так, мобильный пункт развернут 30 октября на территории торгового центра «Курс» в Ступине.

Чтобы поставить прививку в торговом центре, посетителям нужно иметь с собой паспорт или полис ОМС. Применяемые вакцины зарегистрированы в РФ в установленном порядке — это «Совигрипп, «Флю-М» и «Гриппол».

Всего в Московской области прививку от гриппа сделали уже около двух миллионов жителей, что составляет около 45% годового плана,