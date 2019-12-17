Более 75 км автодорог отремонтируют в Егорьевске в 2020 году

В городском округе Егорьевск в 2020 году отремонтируют 46 муниципальных и 14 региональных и межмуниципальных автомобильных дорог общей протяженностью более 77 км. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ремонта дороги в деревне Верейка по улице Большая заповедь местные жители ждут уже несколько лет. Асфальтобетонное покрытие на этом участке отсутствует. В дождь проезд по улице затруднен и для личных автомобилей, и для служб экстренной помощи — дорогу размывает. В голосовании на портале «Добродел» эта дорога набрала большинство голосов по городскому округу Егорьевск. В 2020-м проблемный участок отремонтируют. Ремонт начнется в мае при наступлении благоприятных погодных условий.

Жительница Верейки Евгения Прокофьева ремонта дороги ждет с нетерпением. «Мы неоднократно обращались в администрацию округа с просьбой починить ее. Писали жалобы на „Добродел“, активно голосовали. Рады, что нашу Большую заповедь, наконец, приведут в порядок. Зимой тут проживает 55 человек, а летом — более 200», — рассказала Евгения Прокофьева.

На территории муниципалитета в этом году отремонтировано 46 км автодорог — 29 муниципальных и 12 региональных и межмуниципальных, в том числе 15 автодорог, набравших большинство голосов при голосовании на портале «Добродел». Также отремонтированы 15 тротуаров, в том числе по улице Коммунальная, в переулке Пионерский и от поликлиники № 3 до Лесной, в деревне Селиваниха по улице Юбилейная, в селе Раменки по улице Новая, в поселке Рязановский по улице Чехова.

По просьбам жителей появился тротуар вдоль Коломенского шоссе к микрорайону Заречье и тротуар к школе № 12 от улицы Хлебникова. Завершены работы по устройству объектов в рамках программы «Доступная среда» в 1-м Русанцевском переулке и в поселке Шувое по улице Ленинская.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Для повышения уровня транспортного обслуживания жителей городского округа Егорьевск на улицах 50 лет ВЛКСМ и Кирпичная построены две новые посадочные площадки. В качестве основного покрытия для них использованы тротуарная плитка и асфальтобетон. Для защиты от солнца и осадков остановки планируется оснастить современными павильонами. Автобусы, следующие по муниципальным маршрутам, начали заезжать и на эти остановочные пункты.

Глава городского округа Егорьевск Александр Гречищев заметил, что состояние дорожной сети в Егорьевске, благодаря поддержке властей области, улучшается год от года. «В следующем году на территории городского округа предстоит отремонтировать порядка 80 км автодорог, почти в два раза больше, чем в этом», — заявил Александр Гречищев.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

Программа ремонта автодорог на следующий год сформирована по итогам обследования дорожной сети и поступившим предложениям от жителей, в том числе по результатам голосования на портале «Добродел».

Ранее Минтранс Подмосковья опубликовал адресный перечень участков ремонта дорог регионального значения, а также дорог муниципального значения с привлечением софинансирования из дорожного фонда Московской области на 2020 год.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик напомнил, что в 2020 году в регионе запланировано отремонтировать более 1,8 тысячи дорог общей протяженностью свыше 2,1 тысяч километров. Из них более 420 региональных дорог длиной порядка 1,5 тысячи километров и более 1,3 тысячи муниципальных дорог длиной около 670 километров.