Более 74 тысяч подмосковных пенсионеров оформили компенсацию за капремонт

Пенсионеры Московской области имеют право на компенсацию за капитальный ремонт. Льготу оформили уже более 74 тысяч жителей региона. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

«В Московской области дополнительную меру социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт получают 74 098 пенсионеров», — сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Право на компенсацию имеют неработающие пенсионеры-собственники квартир в возрасте от 70 лет, который проживают одни. Также льготу могут оформить семьи из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет. Эти категории получают 50%-ю компенсацию на оплату взноса на капитальный ремонт. Пенсионеры старше 80 лет имеют право на полную компенсацию.

Размер определяют по стандартам нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капитальный ремонт.

Заявку на получение льготы можно на портале государственных и муниципальных услуг Подмосковья. Выбрать нужно услугу «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг».