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    08 апреля 2021, 16:25

    Более 74 тысяч подмосковных пенсионеров оформили компенсацию за капремонт

    Алена Собкалова, Анастасия Сазонова

    Пенсионеры Московской области имеют право на компенсацию за капитальный ремонт. Льготу оформили уже более 74 тысяч жителей региона. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.

    «В Московской области дополнительную меру социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт получают 74 098 пенсионеров», — сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

    Право на компенсацию имеют неработающие пенсионеры-собственники квартир в возрасте от 70 лет, который проживают одни. Также льготу могут оформить семьи из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет. Эти категории получают 50%-ю компенсацию на оплату взноса на капитальный ремонт. Пенсионеры старше 80 лет имеют право на полную компенсацию.

    Размер определяют по стандартам нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капитальный ремонт.

    Заявку на получение льготы можно на портале государственных и муниципальных услуг Подмосковья. Выбрать нужно услугу «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг».