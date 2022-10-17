Более 73 миллионов рублей выделили на капитальных ремонт домов в Пущине | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 19:22 Более 73 миллионов рублей выделили на капитальных ремонт домов в Пущине

Читать 360tv в

В Подмосковье в последнее время развивается самая большая в стране программа по капитальному ремонту. Ожидается, что в Пущине только до конца года отремонтируют примерно 10 домов. В том числе, кровлю в семи домах, инженерные системы в двух домах, также планируется замена лифтов в одном доме. К этому моменту работы провели уже в пяти домах, в целом на программу в Пущине выделено 73 миллиона рублей.

Такая программа в Подмосковье достаточно обширная — в нее включено больше 44 тысяч многоквартирных домов. В целом такие планы в регионе рассчитаны аж до 2049 года. Начиная с 2014-го года, в Московской области уже удалось закончить ремонт 15,7 тысячи домов. Об этом рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Реклама

Только за прошлый год в Подмосковье успели капитально отремонтировать 2,5 тысячи многоквартирных домов. На 2022 год в Московской области тоже обширные планы — там собираются отремонтировать 3 849 домов.

Реклама