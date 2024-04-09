Подмосковье 09 апреля 2024, 15:35 Более 7,2 тысячи человек приняли участие в проекте «Женщины» подмосковной мастерской «Сенеж» фото проекта «Женщины» Мастерской управления «Сенеж»

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Проект «Женщины» Мастерской управления «Сенеж» платформы «Россия — страна возможностей» завершился онлайн-обучением. В нем приняли участие представительницы прекрасного пола из России и 44 стран мира.

Курс из восьми уроков и практических занятий направлен на популяризацию ролевых моделей женского лидерства в деловой, семейной, личностной и общественной сферах. Тема обучения — баланс между ними.

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Обучение длилось почти месяц и предлагало попробовать себя в разных ролях — визионера, дизайнера и многих других.

«Этот проект — о женщинах. Очень разных, уникальных, у каждой из них свой путь, который привел их к успеху», — поделилась проректор Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия — страна возможностей» Мария Афонина.

Проект разработан на основе методологии программы «Женщина-лидер». Он создавался специально для женских сообществ, включая международные. Его реализовали в 2023 году. Тогда в мероприятиях приняли участие более четырех тысяч человек.

Благодаря его реализации тысячи женщин разработали свою собственную формулу счастья и научились эффективно добиваться целей, ведь участие бесплатное и рассчитано на 10 дней. Образовательный контент также доступен на английском языке, а посмотреть его можно до конца года.

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