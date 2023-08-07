Подмосковье 07 августа 2023, 12:17 Более 72 тысяч жителей Подмосковья получили экстренную социальную помощь с начала года Unsplash

Читать 360tv в

Более 72 тысяч жителей Московской области получили различные виды экстренной соцпомощи с начала года. Так, более 30 тысяч человек получили содействие в трудной и кризисной ситуациях, свыше 41 тысячи жителей — государственную соцпомощь и около тысячи человек — экстренную помощь по соцконтракту.

«Наши жители, которые в силу различных обстоятельств оказались в сложной ситуации, не остаются один на один со своими проблемами, органы власти готовы оказать им всестороннюю поддержку», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Реклама

Трудная жизненная ситуация — это обстоятельства, нарушающие жизнедеятельность человека, которые он не может преодолеть самостоятельно. Это может быть инвалидность, сиротство, безнадзорность и другие ситуации. К кризисным относят ситуации, возникшие под воздействием стихийных бедствий, техногенных аварий и прочих факторов, повлекших за собой человеческие жертвы.

Каждой категории граждан положены определенные выплаты, например одиноко проживающий гражданин в трудной ситуации может получить до десяти тысяч рублей, а семья — до семи тысяч рублей на человека. Также жителю Подмосковья, попавшему в кризисную ситуацию и потерявшему жилое помещение, полагается до 50 тысяч рублей.

Для того чтобы получить помощь, необходимо обратиться с заявлением к депутату Мособлдумы по своему избирательному округу, в территориальное структурное подразделение Министерства социального развития Московской области или МФЦ.

Найти своего депутата можно по ссылке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».