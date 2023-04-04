Подмосковье 04 апреля 2023, 13:22 Более 71 тысячи участников ДТП обратились к подмосковной службе помощи с начала года

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С начала года в Службу помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области обратились более 71 тысячи участников аварий. Из них 36 тысяч обращений качались ДТП без пострадавших, а еще 15 тысяч аварий оформили в центрах помощи, сообщили в региональном Минтрансе.

«Данная служба осуществляет работу в двух форматах: дистанционная помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме и очная помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи», — пояснил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Более 65% всех дорожных аварий без пострадавших решаются с помощью центров. Это позволило разгрузить работу сотрудников ГАИ. Также сократилось время нахождения на дороге столкнувшихся автомобилей. Это снизило вероятность пробок и повторных аварий.

На территории Подмосковья ежедневно с 8:00 до 20:00 работают 14 центров помощи при ДТП. Они находятся в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском округе, Раменском и Домодедове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что новые автобусы от российских производителей КамАЗ и ЛиАЗ начали поступать в Подмосковье. Их запустят как по уже действующим, так и по новым маршрутам.

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