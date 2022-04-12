Более 700 жителей Солнечногорска получат повестки в рамках весеннего призыва

Этой весной в Солнечногорске официально подлежат призыву более 700 человек. Пока явка низкая, но до 15 июля, когда закончится призывная кампания, время еще есть. А чтобы работа с призывниками была более продуктивной, администрация округа вручила военкомату Солнечногорска новый телевизор.

«Установлено задание для военного комиссариата Солнечногорска Московской области на весну 2022 года — 131 человек. На сегодняшний день, по состоянию на 11 апреля, было вызвано более 75 граждан на заседание призывной комиссии. Прибыло 55. Из них призвали мы семь человек, предоставили отсрочки и продолжаем работу», — рассказал военный комиссар Солнечногорска Константин Ахметшин.

Даже если призывник попросится на Украину сам — ему откажут. Туда из военкомата с конца февраля отправляют только добровольцев, уже когда-то прошедших военную подготовку в рядах вооруженных сил РФ. Таких, кстати, набралось уже более десятка, от рядовых до полковников. А местным срочникам предстоит служить в частях Западного военного округа — на Балтийском, Северном и Черноморском флотах или недалеко от дома, если парни откажутся держать в руках оружие и предпочтут альтернативную службу.

«В указе четко прописано, что этот весенний призыв, да и осенний тоже, скорее всего, он не подходит под спецоперацию. То есть спецоперация не играет роли. Как призывают, так и призываются наши ребята — Северный, Балтийский флот, плюс Крым, Севастополь», — сказал глава г. о. Солнечногорск Виктор Родионов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как уходил служить в армию, когда ему было 18 лет.