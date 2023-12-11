Подмосковье 11 декабря 2023, 16:54 Более 700 жителей Подмосковья с инвалидностью получили компенсации ОСАГО за год Unsplash

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Жители Подмосковья с инвалидностью могут претендовать на различные меры поддержки, например, им положены компенсации ОСАГО. За год такой возможностью воспользовались 745 человек.

На компенсацию могут рассчитывать инвалиды и родители детей-инвалидов. Помимо этого, они могут воспользоваться программой льготного автокредитования.

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«Теперь наши жители с инвалидностью смогут воспользоваться льготной программой и приобрести автомобиль со значительной скидкой», — подчеркнул председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Субсидия составляет до 20% от стоимости автомобиля, для электромобиля — 35%. При этом, приобрести можно «АвтоВАЗ», «УАЗ», «ГАЗ», Haval, произведенные на заводе в Тульской области, а также электромобили Evolute и «Москвич 3е».

Стать участником программы можно до 2026 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

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