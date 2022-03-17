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    17 марта 2022, 23:55

    Более 700 жителей Балашихи переселят из ветхого жилья в новостройки

    Анастасия Максимовских

    Реновации в Балашихе быть — администрация округа заключила договор с застройщиком, который возведет дома для переселенцев из аварийного жилья. Компания должна возвести новостройки за шесть лет.

    Более 700 жителей Балашихи переселят из ветхого жилья в новостройки | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    «Мы долго ждали этого события. Был выделен земельный участок площадью 15,5 гектара на территории городского округа. В программу переселения вошли 18 домов — это улица Зеленая, Почтовая, часть домов в Никольском и Салтыковке», — сказал заместитель главы городского округа Балашиха Кирилл Тимашков.

    Более 700 жителей Балашихи переселят из ветхого жилья в новостройки | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Большая стройка начнется на Балашихинском шоссе, на улице Почтовой и в микрорайоне Авиаторов. Каждая семья получит квартиры площадью не меньше, чем их аварийное жилье.

    Более 700 жителей Балашихи переселят из ветхого жилья в новостройки | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Сейчас застройщик будет осуществлять проектирование, согласовывать концепцию и под каждого собственника конструировать типовые квартиры.

    Балашиха стала третьим округов в Подмосковье, где стартовал проект реновации. Первыми двумя были Мытищи и Раменское.

    Ранее глава Подмосковья сообщил о новой мере поддержки переселенцев из аварийного жилья — желающие могут получить денежный сертификат.