Более 700 жителей Балашихи переселят из ветхого жилья в новостройки
Реновации в Балашихе быть — администрация округа заключила договор с застройщиком, который возведет дома для переселенцев из аварийного жилья. Компания должна возвести новостройки за шесть лет.
«Мы долго ждали этого события. Был выделен земельный участок площадью 15,5 гектара на территории городского округа. В программу переселения вошли 18 домов — это улица Зеленая, Почтовая, часть домов в Никольском и Салтыковке», — сказал заместитель главы городского округа Балашиха Кирилл Тимашков.
Большая стройка начнется на Балашихинском шоссе, на улице Почтовой и в микрорайоне Авиаторов. Каждая семья получит квартиры площадью не меньше, чем их аварийное жилье.
Сейчас застройщик будет осуществлять проектирование, согласовывать концепцию и под каждого собственника конструировать типовые квартиры.
Балашиха стала третьим округов в Подмосковье, где стартовал проект реновации. Первыми двумя были Мытищи и Раменское.
Ранее глава Подмосковья сообщил о новой мере поддержки переселенцев из аварийного жилья — желающие могут получить денежный сертификат.