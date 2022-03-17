Более 700 жителей Балашихи переселят из ветхого жилья в новостройки

Реновации в Балашихе быть — администрация округа заключила договор с застройщиком, который возведет дома для переселенцев из аварийного жилья. Компания должна возвести новостройки за шесть лет.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы долго ждали этого события. Был выделен земельный участок площадью 15,5 гектара на территории городского округа. В программу переселения вошли 18 домов — это улица Зеленая, Почтовая, часть домов в Никольском и Салтыковке», — сказал заместитель главы городского округа Балашиха Кирилл Тимашков.

Источник фото: телеканал «360»

Большая стройка начнется на Балашихинском шоссе, на улице Почтовой и в микрорайоне Авиаторов. Каждая семья получит квартиры площадью не меньше, чем их аварийное жилье.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас застройщик будет осуществлять проектирование, согласовывать концепцию и под каждого собственника конструировать типовые квартиры.

Балашиха стала третьим округов в Подмосковье, где стартовал проект реновации. Первыми двумя были Мытищи и Раменское.

Ранее глава Подмосковья сообщил о новой мере поддержки переселенцев из аварийного жилья — желающие могут получить денежный сертификат.