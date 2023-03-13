Подмосковье 13 марта 2023, 16:06 Более 700 жалоб на безнадзорных собак поступило в кол-центр Подмосковья с начала года Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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С начала 2023 года операторы кол-центра Московской области приняли более 700 заявок по вопросам безнадзорных собак. Жалобу можно подать по телефону: 8-800-550-6522.

«С начала этого года в Московской области отловлено 2320 безнадзорных собак. Для контроля и регулирования численности собак в Московской области действует программа ОСВВ — отлов-стерилизация-вакцинация-возвращение в прежнюю среду обитания», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

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После отлова животное привозят в приют. Собака проходит карантин, его стерилизуют, обрабатывают от паразитов, чипируют, вакцинируют. Если пес неагрессивный, его отпускают на волю.

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С приходом весны у собак начался брачный период. В этом время важно сообщать о безнадзорных животных, особенно о самках, что позволит не увеличить их популяцию. Обращение можно направить также через портал «Добродел».

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