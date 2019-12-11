Более 700 врачей пришли в поликлиники Подмосковья с начала года

С начала 2019 года в поликлиники Московской области вышли на работу 705 участковых врачей-терапевтов, врачей-педиатров и врачей общей практики.

Привлечение медицинских специалистов, особенно в поликлиническое звено, — одно из ключевых направлений работы подмосковного Минздрава.

«Важно увеличивать доступность первичной помощи, чтобы жители могли как можно скорее попасть на прием к своему лечащему врачу. В лидерах по привлечению — Балашиха, Красногорск и Одинцово», — рассказала исполняющий обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

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В Подмосковье предусмотрены меры поддержки медицинских специалистов, работающих в медицинских организациях. В регионе действует программа по обеспечению медиков жильем «Социальная ипотека». Поддержка врачей и фельдшеров, пришедших работать в сельскую местность, осуществляется в рамках программы «Земский доктор». Также существует так называемая губернаторская доплата в размере до 32 тысяч рублей участковым врачам-терапевтам, педиатрам и врачам общей практики.