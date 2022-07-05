Более 700 врачей безвозмездно получили землю в Подмосковье

Программа предоставления земельных участков врачам продолжается в Подмосковье. По ней специалисты дефицитных профессий могут получить землю безвозмездно. Возможностью воспользовались уже более 700 человек.

На меру поддержки могут претендовать специалисты 36 медицинских направлений, проработавшие в подмосковных больницах не менее трех лет. Так, врач-рентгенолог Валерий Прошкин из Луховиц осуществил свою мечту и теперь имеет собственный дом.

«Почему я обрадовался земле — потому что есть возможность поработать физически. Вышел на крылечко, сделал зарядку летом, пробежку», — поделился медик.

В детской поликлинике Луховиц Валерий проработал более 40 лет. Теперь он сможет заботиться не только о пациентах, но и о собственном участке, который находится рядом с поликлиникой.

За время действия программы ей воспользовались более 700 врачей. Подать заявку медики могут в администрации своего населенного пункта. До конца года регион планирует обеспечить землей тысячу медиков.

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