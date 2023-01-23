Подмосковье 23 января 2023, 10:40 Более 700 тысяч жителей Подмосковья прошли голосования и опросы на «Доброделе» за год

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Жители Московской области приняли участие в 19 голосованиях и 79 опросах, проведенных на портале «Добродел» в 2022 году. В Мингосуправления Подмосковья сообщили, что число вовлеченных резидентов превысило 746 тысяч человек.

«На портале проходили голосования по самым разным темам — от установки детских площадок и расчистки прудов до оценки качества услуг связи. В них приняли участие более 746 тысяч человек», — отметила министр государственного управления, IT и связи региона Надежда Куртяник.

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Самой популярной оказалась тема ремонта дорог — более 170 тысяч жителей приняли участие в этих обсуждениях и голосованиях. Еще 59 тысяч высказались об уличном освещении, а 3,6 тысячи человек поделились мнением о предприятиях, загрязняющих окружающую среду.

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«Добродел» работает в Подмосковье с 2015 года. За это время было проведено 87 голосований и 316 опросов с участием более 2,9 миллиона человек. Сейчас на портале можно поделиться предложениями по безопасности. Голосование продлится до 12 февраля 2023 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье начнет применять технологии искусственного интеллекта и в других сферах общественной жизни в 2023 году. Цифру внедрят в систему общественного транспорта, уборки дворов, вывоза мусора и медицины.

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