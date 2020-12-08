Более 700 свалок нашли в Подмосковье при помощи фотоловушек

Для поимки устроителей незаконных свалок мусора в лесных массивах, около автомобильных дорог и на заброшенных объектах в Московской области установили фотоловушки. Об этом рассказал зампред правительства — руководитель ГУ региональной безопасности региона Роман Каратаев на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с правоохранительным блоком.

Каратаев рассказал, что в регионе продолжается работа по пресечению и ликвидации незаконных свалок. С начала года в ходе рейдов и благодаря установленным фотоловушкам выявили 750 нарушений и задержали 147 машин, которые сваливали мусор в неразрешенных местах.

Специальные фотоловушки устанавливают в местах, где злоумышленники намереваются организовать свалку. Устройство включается и делает снимки любого движения в радиусе 30 метров днем и 25 метров ночью.

Все фотографии отправляются в Центр управления регионом. Если на снимках зафиксирован факт незаконного сброса мусора, то на место отправляются полицейские, сотрудники Минэкологии, Комлесхоза или Госадмтехнадзора.

«Устройства показали свою эффективность, работа по дальнейшему пресечению и ликвидации несанкционированных навалов мусора будет продолжена. Наша задача — искоренить проблему незаконного сброса мусора и наказать виновных за правонарушение», — заявил Роман Каратаев.

На сегодняшний день в Московской области работают 373 фотоловушки, которые в ежедневном режиме помогают ловить нарушителей. В Раменском городском округе на штрафстоянку отправили 17 машин, которые выбрасывали мусор в неположенных местах, в Истре — 15, в Дмитрове — 13, в Солнечногорске и Одинцовском городском округе — 12 транспортных средств, в Химках и Богородском — по 11, в Ленинском городском округе — восемь, в Королеве и Подольске — по семь.