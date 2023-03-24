Подмосковье 24 марта 2023, 22:25 Более 700 специалистов поучаствуют в форуме онкологов ЦФО в Одинцове

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Более 700 радиологов, хирургов, гинекологов и других экспертов в сфере онкологии поучаствуют в форуме онкологов Центрального федерального округа. Мероприятие стартовало в Одинцове.

«Это площадка, которая позволит обмениваться опытом, формировать предложения по изменению ситуации в организации здравоохранения, по изменению ситуации в развитии онкологической службы», — сообщила руководитель Центра координации деятельности учреждений регионов Российской Федерации в области радиологии и онкологии Жанна Хайлова.

Форум впервые проходит в городском округе Московской области. В течение двух дней специалисты не только прослушают теоретическую часть, но и познакомятся с работой местных коллег.

«Мы покажем наш центр амбулаторной помощи, один из лучших наших центров, который расположен в Одинцовской областной больнице», — рассказала начальник управления организации онкологической помощи подмосковного минздрава Ольга Отдельнова.

Участие в подобных конференциях особенно важно в современных реалиях. Сфера медицины непрерывно развивается. Чтобы оставаться эффективным специалистом, медикам необходимо постоянно следить за трендами, тенденциями и новыми открытиями.

«Сегодня мы в научной части нашего мероприятия будем делиться самым современным опытом. Опытом настолько современным, что мы можем говорить о приоритете по некоторым направлениям в нашей стране в онкологии», — заявил директор МРНЦ имени Цыба — филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Сергей Иванов.

Следующий съезд онкологов запланировали в мае.

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