Более 700 проверок хода капитального ремонта детских садов провели инспекторы Подмосковья
За прошлый месяц сотрудники ГБУ МО «УТНКР» выполнили сразу 727 выездов, чтобы проконтролировать ход капитального ремонта детских садов Подмосковья. Там проводится отделка, обновляются инженерные коммуникации.
Главная задача — сделать все, чтобы дошкольные учреждения региона стали комфортными для детей, которые проводят в них достаточное количество времени.
«Специалисты нашего ГБУ МО „УТНКР“ осуществляют регулярные выезды для проведения строительного контроля детских садов в Воскресенском, Дзержинском, Дмитровском, Домодедовском, Зарайском, Истринском, Подольском, Пушкинском и других округах Московской области», — рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
Один из самых больших по количеству выездов за месяц округов Подмосковья — Шатурский. Там на текущий момент проходит ремонт сразу двух детских садов. Это детский сад № 9 «Рябинка» в селе Белая Колпь и детский сад № 20 «Родничок» в поселке Шаховская.
Работы по капитальному ремонту проводятся в рамках региональной программы «Образование Подмосковья». Ее приняли для того, чтобы обеспечить качественное образование для детей и молодежи, удовлетворить потребности Московской области в кадрах высокой квалификации.
Ранее стало известно, что детский сад в ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском округе откроет двери 1 сентября. В нем смогут заниматься 15 групп малышей от двух до семи лет. С родителями будущих воспитанников встретился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил важность качественного дошкольного образования в регионе.