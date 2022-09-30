Более 70 педагогов из Балашихи наградили ко Дню учителя | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 21:04 Поделиться Telegram

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Viber Более 70 педагогов из Балашихи наградили ко Дню учителя

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Более 70 педагогов из Балашихи получили государственные, областные и муниципальные награды перед Днем учителя. Преподавателям вручались почетные грамоты Министерства просвещения России и Министерства образования Московской области, а также благодарственные письма Совета депутатов Балашихи.

Например, Юлии Букатовой вручили благодарность от губернатора Московской области Андрея Воробьева. В ней собраны самые главные слова, которые должен услышать по-настоящему достойный педагог. Ее наградили за многолетнюю плодотворную деятельность и за высокий профессионализм. Юлия Букатова работает в образовательной сфере примерно 30 лет и считает, что педагогика стала действительно ее призванием навсегда.

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«В этот день, который считается международным, 5 октября. Празднуется несколько дней. Для каждого педагога это подтверждение того, что в свое время он сделал правильный выбор. Пришел туда, где его ждут. Пришел туда, где он нужен», — рассказала Юлия Букатова, директор МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи».

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Еще один педагог, которого награждали в этот знаменательный день — Юлия Зайцева. Она знает, что эта профессия как никакая другая требует настоящей самоотдачи, нужно быть для детей наставником, помощником и другом.

«Когда небольшой шаг, который не замечают обычно. Для ребенка он такой большой. И этот шаг он сделан с твоей помощью. Это очень ценно, и я свою профессию не поменяю ни на что», — рассказывает Юлия Зайцева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель-дифектолог МКОУ «Школа ОВЗ»

Отрасль образования в Балашихе самая крупная в Подмосковье. В ней заняты порядка 6700 сотрудников. В целом в знаменательный день прозвучало множество важных слов и наград.

«Мне действительно хотелось бы пожелать вам дальнейших успехов. Действительно отрасль заняла третье место по итогам работы за 21-22 учебный год. Поэтому показатели действительно хорошие», — сказал Геннадий Попов, председатель Совета депутатов городского округа Балашиха.

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