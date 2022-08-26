facebook_pixel
    26 августа 2022, 17:43

    Более 700 нарушений устранили на пляжах Подмосковья летом

    Мария Мурашова

    В Подмосковье по-прежнему открыты для купания и отдыха более 200 пляжей и зон отдыха у воды. За сезон инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области провели почти 1900 проверок этих мест отдыха.

    Более 700 нарушений устранили на пляжах Подмосковья летом

    «До конца лета осталось не так много времени, но погода радует и важно, чтобы жители наслаждались отдыхом у воды в чистоте и порядке до самого конца пляжного сезона. ГУСТ продолжает работу в этом направлении», — говорит руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

    За все лето специалисты ведомства совершили 1893 проверки всех пляжах в Подмосковье. Было выявлено и устранено 727 дефектов в содержании объектов отдыха у воды. Чаще всего нужно было окосить траву, очистить от мусора территорию и привести в надлежащее состояние малые архитектурные формы. Все выявленные нарушения были устранены.

    Более 700 нарушений устранили на пляжах Подмосковья летом | Изображение 1

    На интерактивной карте Подмосковья зелеными иконками отмечены пляжи, на которых можно искупаться, желтыми — зоны отдыха у воды, синими — частные пляжи. Оранжевые иконки показывают пляжи, у которых еще только запланированы контрольные проверки, а красные указывают на места, где купаться запрещено.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что отдых дикарем не подходит для Московской области.