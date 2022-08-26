Более 700 нарушений устранили на пляжах Подмосковья летом

В Подмосковье по-прежнему открыты для купания и отдыха более 200 пляжей и зон отдыха у воды. За сезон инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области провели почти 1900 проверок этих мест отдыха.

«До конца лета осталось не так много времени, но погода радует и важно, чтобы жители наслаждались отдыхом у воды в чистоте и порядке до самого конца пляжного сезона. ГУСТ продолжает работу в этом направлении», — говорит руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

За все лето специалисты ведомства совершили 1893 проверки всех пляжах в Подмосковье. Было выявлено и устранено 727 дефектов в содержании объектов отдыха у воды. Чаще всего нужно было окосить траву, очистить от мусора территорию и привести в надлежащее состояние малые архитектурные формы. Все выявленные нарушения были устранены.

На интерактивной карте Подмосковья зелеными иконками отмечены пляжи, на которых можно искупаться, желтыми — зоны отдыха у воды, синими — частные пляжи. Оранжевые иконки показывают пляжи, у которых еще только запланированы контрольные проверки, а красные указывают на места, где купаться запрещено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что отдых дикарем не подходит для Московской области.