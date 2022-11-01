Более 700 народных троп благоустроили в Подмосковье с начала года | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 16:28 Более 700 народных троп благоустроили в Подмосковье с начала года

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В рамках программы «Пешком» в Московской области благоустроили 713 народных троп. Новые пешеходные коммуникации помогают жителям быстрее добираться до значимых объектов инфраструктуры.

Целью программы «Пешком» обозначили развитие пешеходной среды, которая востребована людьми каждый день. Дорожки, по которым раньше ходили жители городов и сел, теперь благоустроены и оборудованы всем необходимым для удобного и безопасного передвижения пешеходов.

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Обновленные народные тропы помогают жителям быстрее добираться до школ, детских садов, поликлиник и остановок общественного транспорта.

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«Вместо того чтобы бороться с вытоптанными газонами, мы сделали из этого решение для удобства населения и получаем по этому поводу множество позитивных откликов. Жители за появление благоустроенных объектов для комфортного передвижения в том или ином месте проголосовали ногами», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

В 2022 году в программе участвуют 38 городских округов. В некоторых округах работы по программе «Пешком» уже завершены (городской округ Коломна, городской округ Истра, городской округ Егорьевск).

В Одинцовском округе готова 21 народная тропа из 30, в Щелкове уже завершили благоустройство 57 тропинок из 70. В Подольске 50 пешеходных коммуникаций из 59 запланированных уже могут использоваться пешеходами.

На данный момент с начала 2022 года спроектировано и отремонтировано 713 дорожек.

Всего в Подмосковье обустроят 756 народных троп. Все пешеходные маршруты были выбраны городскими округами с учетом потребностей жителей.