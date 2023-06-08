Подмосковье 08 июня 2023, 17:43 Более 700 музыкантов выступят на фестивале духовых оркестров в Истре Министерство культуры и туризма МО

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В Истре 11 июня пройдет областной фестиваль-конкурс духовых оркестров «Кубок Московии-2023». Более 700 участников примут в нем участие. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Выступления пройдут на двух площадках Площадь Дружбы Молодёжного Центра «Мир» и летняя сцена Детской школы искусств «Вдохновение». Коллективы из Белоруссии выступят на фестивале в онлайн-формате.

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Мероприятие завершится гала-концертом. Духовой оркестр исполнит известные произведения, в том числе «Славься» Михаила Глинки, «Торжественный марш» Петра Ильича Чайковского и старинный военный марш «Триумф победителей».

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