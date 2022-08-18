Более 700 миллионов рублей выделили на реконструкцию парка в Раменском

Современный веревочный аттракцион и тенистые аллеи со скульптурами — в парке в Раменском гармонично соседствуют современность и 19-й век. Сейчас здесь идет масштабная реконструкция.

Территория площадью 18,5 гектара — бывшая усадьба 18-го века, поэтому реконструкцию в парке проводят аккуратно, чтобы сохранить историческое наследие.

В парке уже демонтировали старые площадки и аттракционы, обустроили дорожки. В зоне отдыха появились новые пешеходные маршруты.

«Срок сдачи парка — это максимум весна будущего года. Все зависит от темпов, которые взяли строители. Для нас важно не растягивать на долгие годы, потому что парк является единственным в городе Раменское и для жителей — это самое излюбленное место отдыха, учитывая, что он находится на берегу Борисоглебского озера», — сказал глава Раменского округа Виктор Неволин.

На завершающем этапе работы по благоустройству родника Святой Троицы. Территория получилась многоуровневой, все лестницы, ведущие к источнику украшает подсветка. Также рабочие трудятся на спортивном объекте — скейт-парке. Здесь ребята смогут кататься на роликах, скейтах и самокатах. Еще в парке оборудуют зоны тихого отдыха, каток, фуд-корты и амфитеатр. Реконструкция обойдется в более чем 700 миллионов рублей.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о преображении амбулатории в поселке Архангельское в Красногорске после капремонта.