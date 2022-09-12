Свыше 700 программ в честь дней городов прошло в Подмосковье за выходные | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 17:49 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 700 программ в честь дней городов прошло в Подмосковье за выходные

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В парках Московской области 10 и 11 сентября состоялось свыше 700 мероприятий. В прошедшие выходные во многих городских округах отмечали Дни города.

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Разнообразные мероприятия прошли в 94 парках 42 городских округов. Для посетителей организовали различные мастер-классы, выступления народных ансамблей, детские анимационные программы, интерактивные площадки и детские спектакли, музыкальные вечера и большие концерты.

Наиболее посещаемыми парками стали «Пехорка» в городском округе Балашиха, «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде и парк Малевича в Одинцовском городском округе.

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