Более 700 лифтов заменят в Подмосковье в 2022 году

В Московской области заменят свыше 700 лифтов в текущем году. Об этом рассказали в МинЖКХ региона.

«В первую очередь в программу капитального ремонта включаются лифты, срок эксплуатации которых истек и превышает 25 лет или подходит к завершению. Все лифты с истекшим сроком эксплуатации заменены — это порядка 12 тысяч лифтов», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

В 2021 году в рамках программы капремонта было заменено порядка 1,2 тысячи лифтов в многоквартирных домах Подмосковья.

В планах на 2022 год — плановая замена 479 лифтов, 197 лифтов будут заменены по дополнительной программе лифтов старше 20 лет, также заменят 38 аварийных лифтов в новостройках.

Все комплектующие, необходимые для проведения работ по замене лифтов, производятся в Московской области. В приеме выполненных работ обязательно принимают участие надзорные органы и представители общественности.

Жители Подмосковья могут ознакомиться с адресной программой капремонта МКД на интерактивной карте Фонда капремонта.