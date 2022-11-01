Более 700 консультаций провели сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья с начала года | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 20:01 Более 700 консультаций провели сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья с начала года

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Сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области в 2022 году провели 742 консультации собственников объектов повышенной опасности. Такие консультации стали одной из самых востребованных бизнесом мер профилактики нарушений.

На территории Подмосковья расположены 268 объектов повышенной опасности. Это объекты торгового и спортивного назначения, административные здания и терминалы аэропортов.

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Благодаря консультациям Главгосстройнадзора собственники зданий смогли получить полную информацию по требованиям при эксплуатации и изменениям в законодательстве при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Кроме того, собственников зданий познакомили с правилами подачи документов через региональный портал госуслуг (РПГУ) и порядком проведения самообследования.

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«Консультирование стало одной из самых востребованных бизнесом мер профилактики нарушений, так как ФЗ № 248 „О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации“ сместил акцент с проведения проверок на профилактику. Главгосстройнадзор внедрил цифровой сервис для удобной коммуникации бизнеса и надзорных органов: на портале госуслуг бизнес может выбрать время для консультирования и способ связи: видеосвязь, по телефону или очно, а также обозначить свой вопрос», — сообщил министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Министр подчеркнул, что цифровая платформа позволила Главгосстройнадзору систематизировать обращения от представителей бизнеса и разработать памятки по самым распространенным вопросам.

Консультации собственников проводились по телефону (434), в режиме видеоконференцсвязи (205) и в очном режиме (103) визита.

Наибольшее количество запросов на консультации поступило из городских округов Одинцовский, Ленинский, Красногорск, Химки.