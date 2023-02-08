Подмосковье 08 февраля 2023, 21:52 Более 700 компаний Подмосковья поучаствовали в эксперименте с упрощенным налогообложением

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Первый зампред Правительства России Андрей Белоусов провел совещание с представителями регионов и федеральных ведомств по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса. На встрече обсудили и упрощенное налогообложение. В прошлом году в эксперименте поучаствовали более 700 компаний из Московской области.

Меру ввели не только в Подмосковье, но и в Москве, Калужской области и Татарстане.

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«Эксперимент стартовал по поручению председателя Правительства Михаила Мишустина по многочисленным просьбам малых предпринимателей и деловых объединений», — сообщил Андрей Белоусов.

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Он напомнил, что переход от статуса самозанятого к индивидуальному предпринимательству, особенно при появлении наемных работников, ведет к увеличению отчетности. Новый режим позволяет этого избежать. Также налоги рассчитываются автоматически.

Замруководителя ФНС России Дмитрий Сатин добавил, что пользоваться упрощенным налогообложением могут организации и ИП со штатом до пяти человек и годовым доходом не более 60 миллионов рублей. К проекту уже подключились девять крупнейших российских банков.

В начале этого года такой режим выбрали более 2,5 тысячи компания Московской области.

«Мы рассчитываем, что АУСН за счет простоты применения станет переходным мостиком, который позволит вырасти самозанятым до полноценного субъекта МСП», — заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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