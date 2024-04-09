Подмосковье 09 апреля 2024, 15:50 Более 700 ям устранят в Одинцове до 15 июля Пресс-служба администрации городского Одинцовского

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Ямочный ремонт на территории всего Одинцовского округа завершится до 15 июля. Рабочие залатают дыры по 108 адресам.

Глава округа Андрей Иванов обратился к жителям с просьбой отнестись с пониманием к неудобствам, связанным с ремонтными работами. Он напомнил, что ускорить процесс могут и граждане, если своевременно уберут свой транспорт с участков, где трудятся рабочие.

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«В зависимости от степени повреждения, дорожное полотно ремонтируются либо точечно, либо большими „картами“. Общая площадь ремонта составит около 18 тысяч квадратных метров», — уточнил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

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