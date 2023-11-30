Подмосковье 30 ноября 2023, 18:03 Свыше 700 директоров школ прибыли на форум в технопарк Физтех-лицея имени Капицы в Подмосковье Министерство образования МО

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Совещание для директоров школ Подмосковья впервые провели в Технопарке Физтех-лицея имени Капицы. Более 700 руководителей образовательных учреждений приехали на мероприятие и познакомились с работой крупнейшего детского технологического парка в России. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

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Директора побывали на экскурсии по технопарку, а резиденты лицея представили разработки и результаты своей проектной деятельности. Участникам показали 26 лабораторий по шести направлениям деятельности.

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С приветственным словом к директорам обратилась первый заместитель министра образования Подмосковья Елена Михайлова. Она подчеркнула важность подобных мероприятий и рассказала об особенностях учебного процесса в лицее.

На пленарном заседании обсудили роль Технопарка в образовательной системе Подмосковья, а также то, как можно использовать его потенциал для учеников и учителей. Поговорили также о сильных и слабых сторонах школ по итогам рейтинга и о кадровой политике.

«Благодаря таким мероприятиям школы имеют возможность внедрять инновационные подходы и методики, совершенствовать свою работу и создавать условия для качественного образования молодого поколения», — добавили в Минобре.

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