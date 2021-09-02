Более 700 детей занимаются в обновленном центре искусств в Реутове. Реконструкция сделала творчество доступнее

Более 700 детей занимаются в обновленном Центре культуры и искусств на Южной улице Реутова. Его открытие в прошлом году позволило еще большему числу ребят ходить на творческие занятия.

Если в старом здании были проблемы с раздевалками, было мало места и родителям иногда даже приходилось ждать своих детей с занятий на улице, то сейчас таких проблем нет. И это позволило в несколько раз увеличить количество ребят, которые хотят заниматься танцами, пением, музыкой, театральным искусством.

В центре есть концертный зал на 300 мест с самым современным оборудованием. Удобные помещения для занятий хоровым пением, музыкой, театральные и танцевальные классы. В этом году дети успели поставить 12 спектаклей.

Здесь начинают заниматься с самого маленького возраста. Некоторым детям, которые ходят на занятия, всего три-четыре года. О впечатлениях от центра мамы воспитанников рассказали губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. По их словам, ребятам очень нравится центр.

«Мой ребенок всегда говорит: „Мама, это такое классное здание“», — рассказала одна из местных жительниц.

Другие согласились с ней, отметив, что им тоже просто приятно находиться здесь. К тому же рядом есть парк. Воробьев подчеркнул, что это действительно большая радость, что здесь теперь может заниматься так много детей.

«Самое большое удовлетворение испытываешь, когда что-то делаешь и это работает», — добавил он.

Рассказали о своей работе и сотрудники центра. По их словам, в обновленном здании, безусловно, появилось больше возможностей. Еще один большой плюс в том что талантливые дети, которые не смогли по конкурсу попасть в детскую школу искусств, могут прийти заниматься сюда. И в дальнейшем их могут перевести в школу.

«То есть не теряем детей», — пояснили сотрудники.

На строительство центра было направлено более 350 миллионов рублей. Большая часть средств была выделена из бюджета региона, часть — из муниципального. В здании разместили театральные студии, артистические и хореографические залы, гардеробные комнаты и раздевалки.