Подмосковье 24 мая 2023, 16:03 Более 700 абитуриентов смогут поступить в подмосковный колледж «Московия» в этом году Unsplash

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Профессиональный колледж «Московия» начнет прием абитуриентов с 20 июня. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.

Колледж «Московия» находится в городских округах Ленинском, Домодедово, Кашира, Подольск и Жуковский. В этом году здесь наберут на первый курс 725 студентов.

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Прием документов начнется с 20 июня, при этом отправить заявку можно в электронном виде. Это легко сделать через портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья.

Подробную информацию о процедуре поступления и направлениях подготовки можно дет найти на сайте «Московии».

Сдача ЕГЭ в Подмосковье начнется 26 мая. Губернатор Андрей Воробьев выразил надежду на то, что школьники успешно сдадут экзамены и покажут хорошие результаты.