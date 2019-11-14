Более 70 жителей Клина переедут из аварийного жилья в новостройку в начале 2020 года

В Клину завершили строительство многоквартирного дома переменной этажности для переселенцев из аварийного жилья. Как сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, уже получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Новостройка расположена на улице Чайковского, дом 105, корпус 3. После постановки дома на кадастровый учет будут заключены договоры соцнайма и мены. «Новое жилье получат 72 жителя аварийных домов. Всего будет расселено 27 жилых помещений площадью более 1112 тысяч квадратных метров», — уточнил глава ведомства. Дома, которые планируется расселить, расположены по адресам: проезд Колхозный, дом 3; улица Лысенко, дом 2; Клин-9, дома 70 и 71. Вручение ключей состоится в начале 2020 года.