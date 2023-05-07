Подмосковье 07 мая 2023, 03:30 Более 70 жителей Бронниц поучаствовали в концерте в клубе «Активное долголетие» Министерство социального развития Московской области

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В клубе «Активное долголетие» в Бронницах состоялся тематический концерт «О героях былых времен». В нем поучаствовали более 70 человек. Мероприятие посвятили Дню Победы, сообщили в министерстве соцразвития Подмосковья.

На концерт пришли получатели услуг центра соцобслуживания и реабилитации «Раменский», а также представители из администрации округа и Совета депутатов Наталья Меньшикова, Марина Сибирцева и Нина Корнеева.

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«Полтора часа прошли незаметно, на одном дыхании. Я благодарю организаторов за такой праздник! Патриотические мероприятия очень важны, это история нашей страны», — заявил житель блокадного Ленинграда Виталий Гребешков

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал жителей поучаствовать в посадке деревьев в память о погибших родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Акцию проведут 13 мая.

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