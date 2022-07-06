Более 70 зданий ввели в эксплуатацию в Подмосковье

Разрешения на ввод в эксплуатацию получили 41 жилой и 34 нежилых объекта в Подмосковье. Еще 35 зданиям выдали разрешения на строительство. Об этом сообщило министерство жилищной политики Московской области.

Объекты получили документы на ввод в эксплуатацию на прошлой неделе. Среди них оказались 30 таунхаусов в коттеджном поселке «Кембридж» в деревне Красный поселок городского округа Истра и пять жилых домов в ЖК «Пригород Лесное» в деревне Мисайлово Ленинского городского округа.

Еще разрешения получили три жилых дома в ЖК «Премьера» Орехово-Зуевского городского округа, жилой дом у деревни Сабурово городского округа Красногорск и дом в ЖК «Люберецкий».

Среди нежилых объектов обладателями документов стали производственно-складской комплекс в Раменском городском округе и складской корпус в городском округе Дубна. Разрешения на строительство выдали 10 жилым зданиям и 25 нежилым объектам. Жилые дома появятся в Мытищах, Сергиевом-Посаде, Одинцове и Ленинском городском округе. Среди нежилых объектов будет школа в Мытищах и Детские сады в Котельниках и Ленинском городском округе.