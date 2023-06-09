Подмосковье 09 июня 2023, 09:44 Более 70 врачей удалось привлечь на работу в Балашихе в 2022 году благодаря мерам поддержки

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Компенсация затрат на аренду квартиры, служебное жилье, земельные участки для строительства дома и другие программы действуют в Подмосковье для медиков. Благодаря этим мерам поддержки в Балахишу удалось привлечь еще 75 врачей за год.

В 2022 году 34 медицинских работника Балашихи получили жилье или компенсацию на аренду квартиры. Еще восемь специалистов стали участниками губернаторской программы «Социальная ипотека» и получили свидетельства на приобретение собственного жилья. Благодаря мерам государственной поддержки в городской округ удалось привлечь 75 врачей за год.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем обращении к жителям уделил особое внимание вопросу обеспечения качественной медицинской помощи.

«Нам важно иметь современные госпитали, поликлиники, профессиональных врачей, современное оборудование, и обязательно — теплое человеческое отношение», — подчеркнул глава региона.