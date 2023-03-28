Подмосковье 28 марта 2023, 13:28 Более 70 вокалистов выступили на фестивале народного творчества в Воскресенске

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Третий этап открытого фестиваля-конкурса народного творчества «VOSторжество таланта» прошел во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске. Он был посвящен эстрадной песне. В шести возрастных номинациях соревновались более 70 вокалистов.

Оценить работу педагогов и конкурсантов предстояло профессиональному жюри под председательством доцента кафедры эстрадно-джазового искусства Московского государственного института культуры, преподавателя Международной академии музыки Николая Агутина, а также певицы и разработчика приложения «Вокалекс» Виктории Линской.

После конкурса жюри провело с руководителями коллективов детальный анализ номеров их подопечных. Участники получили ценные советы и рекомендации от профессионалов.

Четвертый этап открытого фестиваля-конкурса народного творчества «VOSторжество таланта» в номинации «Современный танец» состоится 1 апреля, в 12:00, во Дворце культуры «Юбилейный».

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