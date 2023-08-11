Подмосковье 11 августа 2023, 19:22 Более 70 уличных фонарей заменят в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске в августе Фото администрации Солнечногорска

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До 25 августа на улице Военный городок в микрорайоне Выстрел в Солнечногорске заменят 74 уличных светильника. Работы проведут по поручению главы муниципалитета Константина Михалькова.

От отсутствия освещения страдают жильцы домов № 53/1, 53/2, 53/3 и 53/4 по улице Военный городок. На этом участке появятся светодиодные фонари.

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«Впоследствии жители данных многоквартирных домов будут обеспечены качественным и бесперебойным освещением», — сообщила начальник управления благоустройства и содержания территорий Солнечногорска Татьяна Попова.

В муниципалитете действует концессионное соглашение с «БЛ Инжиниринг» до 2035 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к концу года в регионе благоустроят 60 общественных пространств.

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