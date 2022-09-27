Более 70 участков и помещений выставили на торги в Подмосковье за неделю | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 19:24 Поделиться Telegram

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Viber Более 70 участков и помещений выставили на торги в Подмосковье за неделю

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За неделю с 19 по 23 сентября в Подмосковье на торги выставили 73 объекта, из них 49 земельных участков в аренду, девять на продажу, четыре нежилых помещения на продажу и не только.

Например, под строительство загородного дома в Кашире предлагают земельный участок в аренду. Его общая площадь составляет 20 соток. Участок находится в деревне Лиды в трех километрах от трассы, примерно в 2 километрах от участка протекает река Ока, в котором есть прекрасные места для купания и для рыбалки. Срок, на который участок предлагается в аренду, составляет 13 лет и 2 месяца. Начальная цена, которая выставлена на торгах, — 438 660 рублей в год.

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Предлагаются и нежилые помещения, одно из них — в городском округе Серпухов. Ожидается, что в нем будет организована розничная торговля лекарственными средствами. Помещение по площади составляет 26,5 квадратных метра, оно находится на первом этаже многоэтажки в поселке Кирпичного завода. Оно предлагается в аренду на срок в пять лет. Начальная цена — всего 4 992 рублей в месяц.

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Для сельскохозяйственных производителей неподалеку от деревни Федотиха в Егорьевске выставлен на аукцион большой земельный участок в 11 гектаров, который предполагается использовать под скотоводство. Его предлагают в аренду на срок в 15 лет. Там будет проводиться разведение животных, покос сена, выпас, производство кормов. Начальная цена составляет 10 143 рубля в год.

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