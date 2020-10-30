Более 70 тысяч заявок оставили жители Подмосковья на «Доброделе» за месяц

На этой неделе на «Доброделе» оставили 18,5 тысячи заявок.

«За текущую неделю на портал пришло 18,5 тысячи сообщений от жителей Московской области. По этим обращениям уже принято почти 11 тысяч решений, остальные находятся на рассмотрении», — уточнили в пресс-службе.

Портал «Добродел» был запущен в Подмосковье пять лет назад по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Здесь можно оставить обращения и жалобы, связанные с уровнем качества любых услуг — от ЖКХ до благоустройства, всего создано свыше 600 категорий. За время работы сервиса жители оставили более 3,7 миллиона заявок.