Подмосковье 16 декабря 2022, 23:44 Более 70 тысяч услуг оказало БТИ Подмосковья с начала года

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С начала года Московское областное БТИ оказало жителям региона 73,3 тысячи услуг. Самыми популярными запросами стали: предоставление архивных сведений, техническая инвентаризация, кадастровые и геодезические работы и подготовка проектов перепланировок объектов недвижимости.

«На протяжении многих лет сотрудники БТИ помогают жителям Московской области в решении самых разных вопросов: от учета, оценки недвижимости и замеров необходимых показателей до оформления различных сделок и восстановления утерянных документов», — заявила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Она также отметила, что структура постоянно совершенствуется, улучшая производственные процессы. Таким образом, качество оказываемых услуг значительно повышается.

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