16 января 2023, 11:19
Более 70 тысяч предпринимателей Подмосковья воспользовались услугами центра «Мой бизнес» за год
Более 70 тысяч представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья воспользовались услугами центра «Мой бизнес» в 2022 году. В общей сложности за год предпринимателям оказали свыше 90 тысяч услуг.
«В частности, при поддержке центров „Мой бизнес“ в Подмосковье в 2022 году открыто свыше 2,6 тысячи новых ИП и ООО», —отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Поддержка предпринимательства является одним из приоритетных направлений Московской области. Для бизнесменов в этом году провели образовательные программы, мастер-классы, форумы, семинары и многое другое.
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Одним из самых востребованных направлений стала образовательная программа «Наставничество», ориентированная на начинающих предпринимателей и самозанятых. Участники проходили обучение 8 недель, после чего защищали бизнес-проекты.
Жители Подмосковья могут ознакомиться с информацией об услугах центров «Мой бизнес» на Инвестпортале, Telegram-канале «Мой бизнес» Подмосковье» и группе ВКонтакте.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Бизнес
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