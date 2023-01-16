Подмосковье 16 января 2023, 11:19 Более 70 тысяч предпринимателей Подмосковья воспользовались услугами центра «Мой бизнес» за год

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Более 70 тысяч представителей малого и среднего бизнеса Подмосковья воспользовались услугами центра «Мой бизнес» в 2022 году. В общей сложности за год предпринимателям оказали свыше 90 тысяч услуг.

«В частности, при поддержке центров „Мой бизнес“ в Подмосковье в 2022 году открыто свыше 2,6 тысячи новых ИП и ООО», —отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Поддержка предпринимательства является одним из приоритетных направлений Московской области. Для бизнесменов в этом году провели образовательные программы, мастер-классы, форумы, семинары и многое другое.

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Одним из самых востребованных направлений стала образовательная программа «Наставничество», ориентированная на начинающих предпринимателей и самозанятых. Участники проходили обучение 8 недель, после чего защищали бизнес-проекты.

Жители Подмосковья могут ознакомиться с информацией об услугах центров «Мой бизнес» на Инвестпортале, Telegram-канале «Мой бизнес» Подмосковье» и группе ВКонтакте.

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